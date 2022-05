Philippe DUBOIS

I have held the position of Quality Director within various aerospace and automotive firms for more than thirty years, in each case achieving major improvements in performance and reducing operating costs while defining and implementing the processes and procedures to meet industry quality standards. In this capacity I have managed relations with civil aviation authorities and certification bodies. I have also built quality relationships with customers and suppliers.

My experience in these various organizations has given me a broad working knowledge of Quality Management within the aviation and automotive industries. My ongoing participation in industry Quality working groups has given me a unique perspective on how best to integrate Quality Management into young, dynamic companies. My passion for quality, my self-motivation, my ability to work in a team, and a keen sense of personal responsibility drive me to make an organization the best it can be.



Par mon expérience dans l’aéronautique et l'automobile, notamment au sein d’entreprises de production, de maintenance, de service, et de transport aérien, j’ai les compétences indispensables au Management de Systèmes de Management par l'Amélioration, suivant les référentiels en vigueur dans ces secteurs : EN9100 / IATF 16949/ ISO 9001 et les Part 145/21 G et J.

Chef de projet dans la mise en place, l’amélioration, la certification, et le suivi de Systèmes de Management par l'Amélioration, j’accompagne diverses entités dans leurs démarches de certification. Encore maintenant, au sein du groupe Style and Design Group regroupant trois entreprises, je mets en œuvre la démarche d’amélioration par l'amélioration, basé sur le Management par les Processus, dans le but d'harmoniser les trois systèmes.

Mes compétences en Conseil, Formation, et Management me permettent d’accompagner la Direction Générale et d’atteindre les objectifs stratégiques du groupe.

La mise en œuvre de telles démarches passe également par mon action dans des groupes de travail en support aux différents Directeurs et aux pilotes des processus.

Je cherche à présent à mettre à contribution mes compétences pour déployer votre stratégie d'entreprise, participer à l’atteinte de vos objectifs stratégiques ainsi qu’à leur efficience.



