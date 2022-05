Philippe DUBOIS

J’exerce le métier de directeur de centre de profit dans la distribution alimentaire et non alimentaire spécialisée aux professionnels des métiers du CHR depuis plus de 13 ans.

J’ai tout d’abord été cadre, pendant 7 ans, pour une enseigne du groupe Carrefour, puis j’ai décidé de devenir chef d’entreprise, en exploitant, pour le compte de ma société, un magasin de cette même enseigne, et ce pendant plus de 6 ans.



Ayant le goût du challenge et des défis, et après avoir exercé et maitrisé mon métier, je souhaite aujourd’hui développer mes compétences et utiliser mon expérience au sein d’une nouvelle entreprise, d’un nouvel environnement.



Au delà de mes capacités managériales, je maitrise l’élaboration et le suivi des budgets, le pilotage des objectifs commerciaux et stratégiques, et la gestion de la trésorerie d’un centre de profit. Je gère également la relation et les négocations avec les fournisseurs et les clients (B to B). Enfin, j’ai connaissance des grands principes juridiques qui régissent toutes activités commerciales, que ce soit sur le plan social ou économique. Autant d’atouts pour relever le challenge que vous me proposeriez aujourd’hui.



Mes compétences :

Fidélisation client

Prospection de clients

Stratégie commerciale

Gestion de la relation client

Service client

Gestion de trésorerie

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

Management

Recrutement

Négociation commerciale