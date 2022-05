PLEASE NOTE THAT THIS PROFILE IS NO LONGER USED MUCH. FOR FRESH UPDATE, KINDLY FOLLOW THE LINK BELOW. SORRY FOR INCONVENIENCE IF ANY.

www.linkedin.com/pub/philippe-dumas/23/a3a/74b/



Mes compétences :

Logistique

Nucléaire

Planification

Planning

Recherche

Shipping

Supply chain

Transit

Transit maritime

Transport

Transport multimodal