Philippe DUPONT

Consultant-Formateur depuis 1984 au service de l’andragogie - la formation des adultes - j'anime dans les domaines du Développement Personnel, de la Communication Interpersonnelle et de la Pédagogie. Dans mes animations, j'aime privilégier la qualité de la relation humaine afin de créer les meilleures conditions possibles au processus d’acquisition. J’attache une grande importance aux 3 compétences d’un formateur : expertise, pédagogie et qualité de l’animation. Ma croyance : Un formateur n’a jamais rien appris à personne. Il se doit d’être un ‘facilitateur d’acquisition’ et un modèle de ce qu’il enseigne.



Mon credo : « Former, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu » Aristophane (450-385)





Mes compétences :

Formation