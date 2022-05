Philippe DUPUY

Dernier poste occupé

Progress Consulting à St SAULVE



Récapitualtif général des Activités et Expériences

Chef de projets (interne & assistance technique) ; Industrialisation produits/procédés ; Travaux neufs.

· Méthodes (ergonomie, calculs charges machines et personnels, gammes, Cdc, devis, consultations)

· Analyses technico-économique (Baisse de coûts, Analyse de la Valeur)

· Chrono-analyse, MOST, Work Sampling (O.I.), analyse de risques.

. Résolution de problèmes qualité.



Outils

· ERP (SAP ; Mac Pac de Endersen Consulting) projet GPAO des données techniques jusqu'au PDP)

· Word, Excel, Powerpoint, MS Project, Access (notions), CATIA V5, Internet, AutoCAD 2D

. BASICMOST : Mesure du travail de H.B.MAYNARD AND COMPANY, obtenu en 1995 à PARIS.

· 5S, Lean Production , Analyse fonctionnelle, Analyse de la valeur, AMDEC, Plans d'Expériences, PERT, Gantt, Analyse Systhémique, SMED, Arbres des Causes, Matrice de Découverte.



Mes compétences :

Conseil

Ingénierie

Qualité

Industrialisation

AutoCAD

Réduction des coûts

Amélioration continue

Gestion de projet

Organisations humanitaires

Gestion de la production

Management

Maintenance