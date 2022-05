Philippe DUTEL

Ingénieur Arts et Métiers, 10 ans d'expérience en industrie pharmaceutique en tant que chef de projets équipements, puis expert technique international sur les produits aérosols en phase gazeuse.

Très bonne connaissance des technologies de remplissage en phase gazeuse (HFA 134a) et des procédés de conditionnement par systèmes robotisés.

Mise en place de procédés de contrôles innovants pour la compréhension des défaillances (tomographie par rayon X).

En recherche permanente de solutions innovantes pour l'optimisation des procédés.

Anglais courant.









Mes compétences :

Photographie aérienne

Industrie pharmaceutique

Photos 360° et visites virtuelles

Industrialisation

Enseignement

Pilotage projet