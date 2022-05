Philippe DUTRIEU

Je suis actuellement le Directeur Général de l'Automobile Club du Nord, PME de 30 personnes, et de sa société soeur, la Mutuelle de protection juridique "Assurance Conseil Défense et Recours (ACDR)"



Les activités de l'Automobile Club du Nord sont le contrôle technique automobile (5 centres), la formation à la sécurité routière avec 5 centres de récupération de points, la formation post-permis, des simulateurs de conduite, l'animation de la voiture-tonneau..., mais aussi 1 agence de voyages, et l'animation de notre réseau d'adhérents qui bénéficient d'un certain nombre d'avantages et de services.

Nous oeuvrons également dans l'intérêt général des automobilistes en étant leur représentant face aux pouvoirs publics, au sein de diverses commissions préfectorales, des organes de démocratie participative de la MEL et de la Mairie de Lille, mais aussi face aux médias.



La Mutuelle propose des contrats de protection juridique automobile ainsi que "vie privée".



Après une formation d'Ecole de Commerce (EDHEC) et une Maîtrise de Sciences Economiques, j'ai commencé mon parcours professionnel avec la grande distribution (Auchan), puis enchaîné avec des postes de chef de produits, que ce soit dans des PME ou des filiales de groupes (Lafarge), pour finir à des postes de direction.



Mes compétences :

Formation

Management

Gestion de projet

MARKETING

MUSIQUE

TENNIS