Philippe ENJELVIN

33 ans, vivant en couple, 1 fille de 11 mois.



D'une formation initiale en management, je suis aujourd'hui dans le commerce à la direction d'un magasin Decathlon à Stockholm en Suède après un parcours initial en France (Aurillac, Lyon, Limoges puis Macon).



Avant cela, j'ai eu l'opportunité de vivre une experience inédite en travaillant pour l'organisation du marathon de Chicago, où j'étais coordinateur international, le lien entre la structure qui organisait le marathon et les 10000 coureurs étrangers qui venaient courir le marathon. Une experience extraordinaire en tout point !



Par la suite, j'ai construit mon parcours professionnel en essayant d'allier ma passion du sport et celle des Hommes, avec le travail et une entreprise capable de satisfaire toutes mes ambitions. Tres naturellement, je me suis retrouvé chez Decathlon, où j'ai pu avancer sereinement vers mes objectifs personnels et professionnels.



De part les différents métiers et magasins dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, Decathlon est ainsi l'enseigne qui m'a permis de développer toutes les compétences managériales et apprendre des autres dans la relation professionnelle.



Passionné par les Hommes avec un grand "H" et le management en particulier, j'ai eu la chance de rencontrer un tres grand nombre de personne et c'est bien de là que j'en tire la plus grande richesse...