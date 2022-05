Philippe EUGENE

Directeur de filiale ou BU à forte composante commerciale

Directeur Commercial

Secteur service aux entreprises- BtoB



Expertise dans la vente de solutions long terme pour des clients Grands Comptes

Maîtrise de la négociation et de la relation client à haut niveau et dans la durée

Définir et mettre en œuvre une stratégie de développement

Gestion du P&L

Expérience reconnue dans la structuration et la dynamisation des équipes, management jusqu’à 200 personnes



Mes compétences :

Grands comptes

Direction générale

Marketing

BtoB

Direction Commerciale

Ventes complexes

Directeur Général

Directeur Commercial

B2B

Service client

Management commercial