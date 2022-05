Philippe EVRARD

* Culture et langage industriels : expériences professionnelles dans divers secteurs d’activité (Agroalimentaire, Pharmacie, Cosmétique…)



* Mise en œuvre de stratégies HSE : élaboration de programmes annuels santé / sécurité / environnement



* Implication sur le terrain : déploiement et suivi des actions sur le terrain



* Relations avec les institutions : bon relationnel avec les autorités compétentes CARSAT et DREAL



* Connaissance de la réglementation : ICPE (régimes autorisation / déclaration / enregistrement)



* Management direct et transversal



* Anglais : lu, écrit, parlé (BULATS = Niveau II) - Formation continue (2013 – à ce jour : DRL et Alba Formation)



* Logiciels : maîtrise du Pack Office Windows / Mac, Visio, Google Chrome, Outlook, Lotus notes, Internet, Maximo, SAP



Mes compétences :

Agroalimentaire

Capacité d'adaptation

Cosmétique

Document Unique

Environnement

Ergonomie

Évaluation des risques

Hygiène

Industrie agroalimentaire

RIGOUREUX

Sécurité