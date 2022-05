Philippe FAIDHERBE

Consultant coach autonome depuis 2011, j’accompagne des managers d’entreprises de secteurs variés et des professionnels indépendants en coaching, développement managérial et co-conseil.

Je fais également partie de l’équipe VIRAGES : centre de recherche, d’intervention et de formation en thérapie brève, coaching, management selon l'approche systémique et stratégique de Palo Alto.

J’interviens aussi comme chargé d’enseignement auprès du Master 2 de coaching de l’Université de Paris II et anime des ateliers de découverte et de professionnalisation au sein de la Société des Coachs de Paris II.



Dans le domaine de l’accompagnement, je me suis formé au coaching systémique et stratégique à l’Institut Gregory Bateson (IGB), je suis maître praticien en PNL, certifié en Ennéagramme et MBTI, formé à la Spirale Dynamique et au coaching d’équipes (IFOD).

Je suis également titulaire du Master 2 « Coaching et Développement Personnel en Entreprise » de Paris II (2010).



De formation initiale d’ingénieur en télécommunications (ENSTBr, 1991) et titulaire du MBA de Sciences Po Paris (2006), j’ai d’abord travaillé quinze ans chez STERIA (prestataire informatique) et chez SFR / Cegetel (opérateurs télécoms) en tant qu’ingénieur de développement, responsable de projets, manager et directeur de programmes pour le compte de DSI, de directions techniques, d’exploitation de réseaux et de relations clients.

J’ai également accompagné durant quatre ans des changements organisationnels au sein de directions opérationnelles d’entreprises clientes, comme directeur de missions chez BearingPoint, cabinet de conseil en management.



Mes compétences :

Conseil