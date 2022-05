Philippe FAJARDY

De formation Financière et Juridique, j'ai exercé successivement pendant 12 ans, des missions juridiques, contrôle de gestion, financières et commerciales dans un grand groupe de BTP. J'ai quitté ce Groupe comme Secrétaire Général d'une joint-venture internationale créée pour une grande opération de rénovation et construction à Bruxelles.

C'est ensuite en qualité de Directeur Financier d'un groupe d'agro-industrie (4 ans) puis Secrétaire Général d'un groupe de logement HLM et privé (4 ans) que j'ai renforcé mon expérience.

J'exerce actuellement une mission de Management du Pôle Immobilier Foncier d'une grande banque mutualiste régionale.



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière

BTP

Directeur général

Directeur Financier

Construction

Logement social

Immobilier tertiaire

Amo