Philippe FAU

Homme de service et passioné de technique,j'ai toujours travaillé dans le domaine du Sav.Ce secteur d'activité m'a permis de relever les nombreux défis ,tel que la maîtrise des techniques,puis ,dans un souhait d'évolution la gestion en autonomie d'une unité Sav.

Utiliser mes compétences,transmettre mes connaissances afin de, répondre aux attentes d'un client,animer et former des collaborateurs,restera mon moteur,ma motivation.

De même,les objectifs fixés me procurent une émulation nécessaire que j'aime partager avec mes équipes.

Ma passion pour ce métier reste intacte ,d'autant que je perçois

les attentes du client toujours grandissantes et amplement légitimes.

Le service doit se recentrer sur le client avec professionalisme,

en apportant des réponses cohérentes et adaptées.

Cela passe entre autre,par des actions techniques de qualités

menés par des intervenants qui savent,de part leur savoir,sécuriser et fidéliser une clientèle.



Mes compétences :

électroménager

Electronique

Gestion de stock

Photovoltaïque

Pilotage

Pilotage activité

Planing

Reporting

SAV

Service après vente

Service client

STOCK'

Vente