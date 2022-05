Philippe FAURE

- 18 ans d’expérience dans les secteurs Assurances, Luxe, Distribution et Hôtellerie.

- Conduite de programmes à fort engagement et management de larges équipes.

- Pilotage des ressources dans un objectif de performance opérationnelle continue.

- Problématiques métiers variées adressées avec les directions des entreprises servies.

- Fonctions menées en France et à l’international.



Mes compétences :

Assurance

Solvency 2

Direction de projet

Sepa

Business Intelligence / Décisionnel

Management d'équipe

Distribution

Luxe

Pilotage de la performance

Finance