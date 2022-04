Fabienne DANZÉ

Titulaire d’un 3ème cycle en organisation d’entreprise et d’un master en conduite du changement, j'ai complété ma formation par le coaching (CAPP) ainsi qu'un Master 2 en Anthropologie, Sociologie et Psychosociologie (Paris 7). J'accompagne depuis 15 ans les entreprises en direction de projets et en accompagnement du changement.

J'interviens sur l’organisation du travail et l’accompagnement du changement en y intégrant la qualité de vie au travail.



Mes domaines :

- Diagnostic socio organisationnel

- Analyse des organisations de travail

- Mise en place de méthodologies et de nouveaux outils

- Accompagnement du Changement en y associant Qualité de Vie au travail

- Capitalisation des connaissances et gestion des compétences

- Formations en prévention des risques psychosociaux et en promotion de la qualité de vie au travail

- Accompagnement professionnel personnalisé



Mes compétences :

Accompagnement

Conduite du changement

Gestion de projet

Organisation

Ressources humaines

Communication

Management

Coaching

Conseil