Philippe FAVAT

Spécialise en réduction de coûts et initiateur d'une centrale de référencement qui permet de bénéficier de tarifs très avantageux en téléphonie (fixe et mobile, sur les flottes automobiles avec cartes carburant,sur les photocopieurs, fournitures de bureau, papier .... et contrats divers relatifs aux ACHATS HORS PRODUCTION.

Mes compétences :

Achats

Achats hors production

Conseil

Conseil opérationnel

Production

Réduction de coûts

Réduction des coûts