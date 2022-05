Philippe FAVRE

Je suis un homme de challenge. Je n'ai pas peur des situations complexes et sais trouver des idées et mobiliser les équipes pour atteindre les résultats sur lequels je me suis engagé.

Déploiement de politique, valorisation des collaborateurs, "fun to work" sont mes outils de management.



Je suis assez engagé sur les valeurs, fondamentales pour moi que sont l'honnêteté bien sûr, le respect (des clients, des collaborateurs et des partenaires), et l'engagement.



J'aime la nouveauté et me remettre en cause et sais m'impliquer et mettre la pression quand il faut (le bon effort au bon moment). J'ai eu la chance de travailler avec de très grands patrons dont j'ai beaucoup appris.



Je pense avoir démontré mon efficacité et mon sens du concret dans tous les postes que j'ai exercés. C'est pourquoi, je pense, Bosch et Valeo m'ont rappelé chacun pour remonter des situations complexes



Mes compétences :

COMMERCE

Stratégie