Philippe FENAIN

Philippe a plus de 29 ans d'expérience internationale dans les infrastructures de transport (autoroutes, aéroports, métros), du développement et de la réalisation des projets au management, à l'exploitation et la maintenance des infrastructures.



Compétences clés:

• direction générale d'unités, avec une forte dimension exploitation, maintenance et sécurité,

• exposition large aux projets internationaux et aux environnements multiculturels.



Profil:

• 13 ans basé hors de France (Asie, Afrique, Espagne),

• Double diplôme ingénieur et MBA,

• Français langue maternelle. Anglais courant C2. Espagnol B2. Allemand.



Mes compétences :

Gestion

Ingénierie

Gestion de projet

Management

Infrastructure

Exploitation et maintenance

Sécurité au travail

Sécurité routière

Management opérationnel