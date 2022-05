Philippe FEYTIS

Après une maîtrise de Langues Étrangères Appliquées (anglais, allemand), option affaires et commerce à l'Université de Bordeaux, je me suis spécialisé en marketing international à l'Institut d'Études Supérieures de Marketing de Grenoble. Soucieux d'acquérir une expérience à l'international, j'ai ensuite travaillé plusieurs années dans différents pays européens (Allemagne, Grèce, Espagne), tant dans le domaine de l'enseignement sportif que dans l'enseignement des langues et de la traduction.



Ces expériences très variées m'ont permis de conforter de solides bases linguistiques et d'acquérir une sensibilité essentielle à l'activité de traduction/interprétariat: la connaissance des usages professionnels, des traditions, coutumes et habitudes qui constituent l'identité d'un peuple.



Du fait de mon parcours atypique, j'ai déjà travaillé sur des projets touchant le milieu sportif (voile notamment), mais aussi économique ou administratif (contrats, diplômes, notices, cartes grises, etc.) J'ai également accompagné des groupes en déplacement en France et suis intervenu sur des salons comme Vinexpo Bordeaux en qualité de responsable de stand et interprète. J'ai aussi travaillé sur l'adaptation en français de sites internet.



Ces expériences variées m'incitent aujourd'hui à proposer mes services aux entreprises comme aux particuliers.



Mes compétences :

Traduction français allemand

Traduction sites Internet

Chef de projets

Commerce international import/export

Interprète allemand français

Traduction allemand français

Traduction technique

Traducteur

Traduction anglais français