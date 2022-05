Philippe FIGUERAS

Directeur opérationnel, homme de missions et de projets, l'entreprise est ma passion. L'Industrie est mon métier.



Management, redressement et renforcement de la cohésion d’équipes pluridisciplinaires dans le respect mutuel et la valorisation des réussites collectives et individuelles.



Gestion d'un centre de profit : industrielle, financière et commerciale.



Innover, développer de nouveaux produits, des nouvelles techniques et de nouvelles pratiques est une motivation permanente.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion d'un centre de profit

Réingeniering de produit

Encadrement