Philippe FLOTTERER

28 ans d’expérience professionnelle comme cadre et cadre dirigeant, je souhaite investir et mettre à profit mon expérience et mes connaissances au service d'une société ayant un potentiel de croissance, société idéalement placée sur un secteur de niche et à fort potentiel d'innovation.



Mes compétences :

Achats

Automatisme

Bureau d'études

Conduite du changement

Electronique

Gestion de projets

Gestion de projets techniques

Machines spéciales

Mécanique

Projets techniques

Recherche

Recherche et Développement

Reprise d'entreprise

Supply chain

Vision

VIsion industrielle