Philippe Folliot

Call-Univers est un centre de contact solidaire.



L'idée de Call-Univers est née en janvier 2005 et s’est imposée à moi comme une nécessité.

Celle de rassembler :

- ma connaissance du handicap, par le vécu ;

- mon expérience acquise de plus de 10 ans dans les secteurs du centre d’appel (in-shore / offshore / secteur marchand) et du marketing opérationnel direct multi canal ;

- mon souhait de rendre utiles mes actions.



L’idée est également partie d’un constat hurlant : 200 000 personnes handicapées en France en recherche active d’emploi, soit près de 10% des demandeurs d’emploi cat.1.

D’une manière plus générale et au delà du handicap, des situations d’exclusion sociale qui se renforcent dangereusement.



Il nous fallait donc penser à une autre forme de société où nous aurions à défendre nos différences, professionnalisme, qualité de service, déontologie, et nos valeurs d’Entreprise Socialement Responsable.



Très sommairement, Call-Univers a donc une double vocation :

1) délivrer des services de professionnels, spécialisés dans l’action humanitaire, à partir de son premier centre de contact multi canal, en émission et réception d’appels vers les donateurs.

2) Contribuer activement à la réinsertion professionnelle des personnes handicapées vers des métiers porteurs et d’avenir



Pour ce faire, Call-Univers se dote des moyens nécessaires à la satisfaction de ses clients (formation, expérience professionnelle de plus de 10 ans, plan d’assurance qualité, …) et au plein épanouissement de ses collaborateurs (accompagnement personnalisé, formation, reconnaissance des savoir-faire, …).



Afin de renforcer l’adhésion des collaborateurs de Call-Univers, nous avons fait le choix de spécialiser nos activités dans l’action humanitaire. Ainsi, nous offrons une fois de plus à nos salariés la possibilité de contribuer et d’adhérer, par leurs missions, à des actions solidaires et responsables.



Nous offrons donc nos services aux organisations et associations présentes en France auprès de qui nous avons déjà pu constater certains points communs quant à la finalité de nos actions : lutter contre l’exclusion de toute nature, la discrimination, la pauvreté, le handicap...



Or, n’est-ce pas notamment par l’activité professionnelle qu’une meilleure réintégration des personnes les plus durement touchées est favorisée ?



Call-Univers vous propose, en plus de tous les engagements de professionnalisme et d’éthique, de « boucler la boucle », en adhérant de surcroit à un projet lui aussi solidaire. Bref, de mettre le solidaire au service du solidaire.



Philippe Folliot

CALL-UNIVERS

CREATIVA - Bât.E

35 rue du Traité de Rome

BP 21221

84911 AVIGNON CEDEX 9

Portable : 06 70 80 40 49

Ligne directe : 04 32 70 26 58

E-mail : philippe.folliot@call-univers.com



