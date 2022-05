Philippe FRIDIERE

Industrialisation des pièces extérieures



- Management d’une équipe de 15 personnes (métiers: Machine spéciale, Moyen de contrôle, conditionnemenent, ingénieur méthodes, méthodes logistique)

- Elaboration du budget investissement

- Suivi des budgets heures développement

- Définition des besoins capacitaire

- Elaboration du plan de charge

- Définition du choix du site de production

- Identification des risques et des contraintes industriels

- Suivi des phases industrielles

- Définition du schéma industriel (MOD, MOI, surface,…) dans un concept lean manufacturing

- Mise en place sur site de production avec suivi des coûts de démarrage (plan d’action)

- Analyse et suivi des frais de démarrage

- Standardisation des process



Mes compétences :

Lean IT