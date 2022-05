Sens des responsabilités, capacité d'adaptation, autonomie, rigueur sont mes atouts que j'ai pu acquérir en tant que DRH et responsable des services économiques et logistiques à mon poste actuel. Je recherche un poste dans le 41 afin de me rapprocher du domicile dont je suis propriétaire.



Mes compétences :

Microsoft Word 2000

Microsoft Word

Microsoft Excel 2000

Microsoft Excel

Gestion de personnel

Management