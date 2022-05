Philippe FUENTES

Je suis responsable marketing produits. Je suis en charge de développer l'offre d'Arval France, filiale du Groupe BNP Paribas. Arval est leader dans le financement et la gestion de flottes automobiles professionnelles. Je manage une équipe de 4 chefs de produit.

Auparavant, j'ai dirigé une société de communication spécialisée dans la promotion du livre sur le web. Avant cette expérience entreprenariale, j'ai eu des responsabilités commerciales et marketing au sein d'un grand groupe industriel. J'ai managé une équipe de 3 personnes. Ma formation est universitaire avec un DESS en économie. Je l'ai complété lors de mon parcours professionnel avec des formations en marketing et en management.



Mes compétences :

Études marketing

Management

Marketing produit

Marketing stratégique

Commerce B2B

Promotion