Philippe GARCIN

Ce qui me plait : accompagner un dirigeant de PME en réflexion sur la cohérence entre ses valeurs personnelles, les talents de son entreprise et la mutation du monde.

Pour trouver des relais de croissance par le Sens, les Valeurs et l'innovation sociale dans la stratégie de vos projets économiques.



Accompagnateur de dirigeants en développement, duplication, changement d'échelle, croissance

Expert en création d'entreprises à potentiel et d'entreprises sociales, depuis 25 ans.

Entrepreneur créateur de 3 entreprises.

Associé de plusieurs sociétés, dont actuellement Umanao.com





Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Entrepreneuriat social

Animation de réunions

Responsabilité sociétale des entreprises

Formation professionnelle

Innovation sociale

Accompagnement au développement

Création d'entreprise

Gestion