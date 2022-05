Philippe GARNIER

J'ai d'abord eu un parcours axé sur la gestion actions, et l'intermédiation des produits dérivés.

Cette expertise sur les dérivés et les actions m'ont amené à participer au projet de création du département de gestion alternative de IXIS AM (7/2000), et plus particulièrement des fonds d'arbitrages de convertibles. (Monétaire plus et hedge fund luxembourgeois). Nous avons développé un process de gestion original axé sur trois vecteurs de performance et d'expertises: la volatilité, les actions et le crédit.

En décembre 2005, j'ai rejoins le département CDO gestion crédits structurés pour développer un nouveau projet de gestion sur un CPPI (Constant Proportion, Portfolio, insurance) et gérer un fonds convertibles directionnel. L'équipe très forte sur la gestion CDO, avait besoin d'une expertise "alternative" pour concevoir un process avec des stratégies relative value et avoir une meilleure gestion du risque.

Depuis 2008, je me consacre prioritairement à la gestion des fonds convertibles. J'ai notamment repris en février 2008, la gestion du fonds Natixis Convertibles Europe afin de redresser ses performances et ses actifs.

Performance 2009 : 27% +2,60% par rapport au benchmark avec une volatilité inférieure au bench. Ratio Sharpe 3,11.

J'ai participé activement à la vente du fonds (notamment un road show en Amérique Latine en plus des actions habituelles en France et Europe.) L'actif a progressé de 60M€ à 160M€ à fin 2009..

Ma culture sur les dérivés et mon expérience me permettent aujourd'hui d'avoir une bonne expertise en matière de gestion du risque et de l'intégrer dans ma gestion qu'elle soit action, crédit ou dérivés. Participer à de nouveaux projets sur des fonds très ouverts (total return) en matière de gestion, et dans le cadre d'une petite équipe, m'intéresse.

Intérêt sur : convertibles directionnels, et gestion crédit ou actions multi stratégies (relative value) en AM ou en compte propre (CIB).



Mes compétences :

Expertise

Hedge Fund