Philippe GIFFARD FORET

Depuis novembre 2013 j'ai intégré la société Formagraph, éditeur de serious game et centre de formation communication graphique et multimédia. Formagraph développe notamment le premier serious game de lutte contre l'illettrisme : IMAGANA.



Mes domaines de compétence:



E Marketing :

-Conception de sites ou modification sites existants.

-Référencement,positionnement,popularité.

-Réputation digitale.

-Actions de prospection et de fidélisation.



Marketing/Communication :

-Définition plans annuels d'actions de communication.

-Conception et réalisation de tous types de supports.

-Merchandising.

-Négociation et suivi prestataires (agences, imprimeurs,...)



Achats et Marketing produits:

-Définition plans d'assortiment.

-Prospection et négo avec tout type de fournisseur.

-Maîtrise des coûts.

-Définition, gestion et suivis budgets.



Savoir faire à l'international:

-Sourcing en Asie.

-Fréquentation régulière des grands salons internationaux.

-Conception et développement de produits en marque propre.

-Anglais, maîtrise commerciale.



Commercial:

-Animation et management équipes commerciales.

-Pilotage de réseau de magasins (succursale et franchise)

-Prospection et recrutement clients

-Aisance relationnelle avec tout type d'interlocuteur



Compétences managériales:

-Encadrement d'équipes conséquentes diversifiées (cadres, agents de maîtrise, employés)

-Gestion et management centres de profit.

-Gestion de projets.



