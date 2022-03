Philippe GUIDET

Mon parcours a toujours été orienté vers l'industrie et notamment vers l'industrialisation.



Après quelques mois de bureau d'étude, j'ai choisi d'élargir mon périmètre vers la maintenance et la mise en service de moyens de production.



Un poste dans le milieu de la transitique m'a permis d'intéger le milieu automobile que je n'ai plus quitté.



Après avoir industrialisé un véhicule au montage final, je suis maintenant responsable des AVP et de la politique technique pour le montage final de véhicules utilitaires.



Mes compétences :

Automobile

Maintenance

Méthodes

Process