Philippe JONNEZ

Energie, passion et curiosité sont les qualités qui me caractérisent au quotidien.

J’aime le terrain, le travail en équipe, et les challenges.

Je bouscule les idées fixes, refuse l’état actuel des choses, c’est donc tout naturellement qu’on me retrouve leader dans le déploiement de l’amélioration continue ou dans des projets de rupture d’organisation.

Mes compétences clés:___________________________________________________________

- Former des équipes de direction au Lean management et les guider dans leur déploiement

- Animer des chantiers d’amélioration en production, logistique et activités administratives

- Réaliser un diagnostic VSM, Cost Deployment et définir un plan d’amélioration continue

- Coacher des manageurs dans leur pratique professionnelle

- Auditer des centres industriels pour évaluer leur Système de Production

- Entreprendre à travers le management de projets d’amélioration





Mes compétences :

Lean management

Logistique industrielle

Gestion de projet

Value Stream Mapping

Management opérationnel

Lean manufacturing

Assemblage et montage mécanique

Méthodes et industrialisation

Logistique de distribution

Audit

Lean Logistique