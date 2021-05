Philippe LANGLEUR

Tout dabord, il faut savoir que je suis un passionné et autodidacte en informatique depuis mon jeune age, mon premier "ordinateur" fût un ZX-81 (Sinclair), puis un Sanyo PHC-25, en passant par le Mo5, Mo6 et To7-70. J'ai donc testé de 1980 à aujourd'hui de nombreux modèles de PC fonctionnant sous de nombreux systèmes. Après un début de carrière dans l'hostellerie comme serveur, sommelier puis barman professionnel, puis à mon compte dans l'un des premiers Cyber Café de France dans la petite ville de Gray en Haute-Saône, j'ai voulu orienter ma carrière dans mon domaine de prédilection, soit l'informatique et le support. A ce jour j'ai donc acquis plus de vingt ans d'expérience dans le ce domaine, des débuts formateur dans le domaine de la communication et de la hotline pour un grand groupe du secteur public, puis rapidement une première évolution en tant que technicien support sur site, en passant par l'administration Ms Exchange, OCS, Sharepoint et Ms Active Directory, et bien d'autres technologies. J'occupe actuellement les fonctions de technicien de proximité N2/VIP au sein de l'entreprise Spie, sur le compte du Conseil Régional d'Occitanie à Montpellier. Également Dj/producteur et amateur de musiques électroniques depuis plus de 20 ans sous le pseudonyme "Dj Daf", labels Oxymor Rec, Minimal Rumble.



