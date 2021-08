Philippe LE PRIEUR

Tour à tour Officier parachutiste, chef de base de recherche scientifique en zone sub-antarctique, guide en Amérique du Nord dans l'environnement du voyage de luxe, conducteur de travaux en charge de grands chantiers, et aujourd'hui en poste de maîtrise d'oeuvre, je peux paraître instable. Il n'en est rien. Ces métiers, en apparence différents, m'ont permis de développer un éventail de savoir-faire et d'en parfaire les détails.



Le management d'entités militaires à l'entrainement ou en mission, de groupes de touristes, de groupes placés volontairement en situation d'isolement ou d'équipes de chantier me permet d'affirmer une certaine expertise en la matière.



La conduite d'opérations, de missions scientifiques, de voyages luxueux à moto ou de grands chantiers m'autorise à prétendre comprendre la signification des mots responsabilité et implication. Les problèmes rencontrés, techniques ou tactiques, nécessitent analyse, réflexion et prise de décisions.



La gestion comptable de voyages premiums ou de chantiers significatifs ont rendu les termes analytique, budget, dépense, marge, devis, facture, échéance, situation, gestion et toutes leurs relations mathématiques bien clairs.



L'écoute et la compréhension des attentes du client, et la relation qui en découle, sont des exercices similaires dans le monde des vacances achetées très chères ou dans celui de la construction d'hypermarchés. C'est affaire de gros sous !



Pourtant je ne suis qu'un homme, pas plus intelligent, pas plus bête. J'ai su saisir les occasions, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à occuper les postes que j'ai choisis et quittés toujours volontairement. Je dois cette expérience et ces savoir-faire, certes à mon travail, mais surtout aux personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont supporté.



Je reste ouvert à toute proposition, même atypique, pour peu que l'on me parle de management, de relations humaines, de résolution de problèmes, de procédures, de voyage, de responsabilités de confiance et d'autonomie.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Gestion financière

Méthodologie