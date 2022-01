Philippe MONCEYRON

Mon parcours est caractérisé par mon pragmatisme, ma détermination et ma franchise, ce qui m'a permis de toujours gagner la confiance, aussi bien de mes clients, de mes collègues que de ma hiérarchie.

• Je suis exigeant avec les personnes qui travaillent avec moi comme je le suis avec moi-même.

• La loyauté, l’implication, la performance, la culture du résultat, la probité et l’éthique font partie de mes valeurs principales.

• Je suis autodidacte et pour la première fois de ma carrière je me retrouve sans emploi (pour des raisons économiques)

• Je suis donc à la recherche d’un nouvel engagement ou je pourrai m’investir totalement et mettre à profit les compétences acquises tout au long de mon parcours éclectique.



Mes compétences :

Direction des ventes

Management

Marketing

Moto & Scooters

Forecasting