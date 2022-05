Lionel BODET

Passionné par mon travail et doté d’une grande conscience professionnelle, je n’ai jamais compté mes heures ou mes jours travaillés. Je m’épanouis dans les activités à responsabilité, à forte valeur ajoutée. Très gourmand de mes relations, je considère chaque rencontre et expérience comme une occasion de m’enrichir.



J’éprouve un réel plaisir à faire monter mes collaborateurs en puissance et en compétences. Adapter mon management à chacun d’entre eux a du sens pour moi. Je me plais à entretenir autour de moi un climat de confiance et de franchise.



J’aime relever des challenges et dépasser des objectifs. Pour moi, tout est possible, il suffit d’y croire et de s’en donner les moyens ! ! !



J’aime analyser chaque situation, élaborer des stratégies, construire des plans d’action et les mettre en application. Ce que je préfère, c’est solutionner des problèmes qui paraissent insurmontables comme transformer un client très mécontent en client ravi et fidèle.



Mon moteur : le défi et le plaisir de réussir ! ! !





Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Marketing

Négociation

Management

Techniques de vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Vente B2B

Vente B2C

Recrutement

Formation