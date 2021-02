Philippe NEVEU

Après avoir piloté des stratégies marketing de services chez Disneyland Paris, Aéroports de Paris, et SFR, j'ai souhaité passer du "coté agile" pour accompagner les entreprises à l'aube d'une nouvelle logique: le design collaboratif d' expériences de services "innovantes et connectées".

Avec une source de jouvence, un savoir être, et une impulsion : le Service Design Thinking.

Ce fut la naissance de Different FactorY.



Avec une réelle passion : transformer avec les hommes, pour les hommes en étant centré sur l'humain pour les humains



Mes compétences :

Stratégie Marketing des services

Différenciation marketing clients

Pilotage expérience clients

Design Parcours clients

Customer Journey Design

Service Design Thinking