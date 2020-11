Philippe PATÉ

Polyvalent, opiniâtre, doté d'un bon relationnel et d'un sens pratique, j'ai à mon actif plusieurs expériences significatives dans des domaines tels que la tuyauterie pour la chimie minérale ou non, la pétrochimie, la charpente métallique pour y réaliser les études techniques. De l'APS - APD au Suivis de chantier. Du pré chiffrage à la réalisation en passant par les appels d'offre, j’ai eu l’occasion de réaliser, en équipe, toutes les phases de projets à petit ou moyen budget dans le respect de la sécurité des personnel, des installations et de l’environnement.



Mes compétences :

Industrie

PID

Installations générales

Charpente métallique

Tuyauterie

AutoCAD

TEKLA

Suivi de chantiers

Supervision des travaux