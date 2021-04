Crédit Agricole Nord de France, Responsable D’agence



-Contribuer à l'orientation et à la conduite de l'action de l’agence,

- Organiser l'action de l'équipe,

- Assurer l'optimisation des ressources allouées,

- Assurer la gestion des ressources humaines de l'unité en veillant à leur valorisation,

- Gérer et développer un portefeuille de clients

- Accompagner les collaborateurs dans les situations difficiles et complexes



Mes compétences :

PC Hardware

Apple Mac