Philippe REUTENAUER

Après 5 ans passés à de la supervision et validation avant mise en production sur des serveurs distants, j'aspire actuellement à plus de proximité.

Avoir un retour direct des effets de mon travail me semble enrichissant, de même que le contact avec les utilisateurs.



Intérêts :

- conseiller et enseigner aux utilisateurs les maniements de Windows, et des logiciels de bureautique.

- les logiciels libres, la culture

- culture générale : rock, jazz, pop, classique, cinéma, romans policiers, science-fiction, géographie



Je suis autonome, méthodique, organisé, curieux.