Philippe ROUILHAC

Après avoir acquis mes compétences dans l'industrie de la musique et dans le domaine de la santé je continue mon parcours dans un nouveau secteur où la transformation numérique est en cours.

Passionné par mon travail, avec mes connaissances et mon expertise issues de mes expériences précédentes, je contribue à mettre en place des technologies sécurisées, évolutives et de pointe pour aider les utilisateurs finaux à produire un travail de qualité, sans oublier l'approche humaine.



Je suis membre du Club Décision DSI depuis 2010 (http://www.clubdecisiondsi.com/)

Mon profil est aussi disponible en anglais sur LinkedIn (http://www.linkedin.com/in/philipper)



Les détails sur mon nouvel emploi viendront bientôt ...