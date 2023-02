Philippe TOMCZYK

Actuellement Responsable du Centre de Compétences Design & Digital Manufacturing, je manage 3 Consultants à l'agence de Toulouse, 2 à l'agence de Bordeaux, 5 à l'agence de Paris et 1 à l'agence de Lyon. Je pilote l'avant-vente technique en collaboration avec les forces commerciales. Je planifie la charge de toute mon équipe et pilote les différents indicateurs liés à la production (Taux d'activité, Revenus, Marge,...). En parallèle, je développe l'évolution des compétences de mon équipe (montée en compétences, formation, recrutement) pour répondre aux mieux aux exigences de nos Clients.



De formation Ingénieur généraliste à connotation mécanique (ESEM Orléans), j'ai tout d'abord débuté en tant que Calculateur en Recherche automobile chez PSA avant de m'orienter vers la FTD aéronautique chez LATECOERE. Les différentes opportunités chez LATECOERE m'ont permis d'évoluer sur des postes directement liés à la production (MRB, Chef de Projet de Programme en Série) avec au fur et à mesure un nombre croissant de personnes à encadrer.



Les voyages constituent l'un de mes principaux centres d'intérêt (Allemagne, Maroc, Espagne, Malte, Angleterre, Turquie, Réunion, Maurice, Canada, République dominicaine, Etats-Unis, Kenya, Italie, Grèce) à la fois culturel ou de détente. New-York reste sans aucun doute la plus belle expérience urbaine tandis que les réserves du Kenya s'avèrent être le plus beau souvenir en terme de dépaysement.



J'ai pratiqué le football au niveau National -17 ans à Alès dans le Gard avant que les études me poussent à renoncer à cette passion.

Je me suis alors testé 1 an au Rugby en Universitaire avant de rejouer au football sous les couleurs de l'Ecole en tant qu'entraîneur joueur.



Mes compétences :

Allemand

Allemand scolaire

Anglais

Anglais courant

Commerciales

Compétences relationnelles

Encadrement

Ingénierie

Ingénierie système

Manager

Négociations

Négociations commerciales

Qualité

Support

Technique