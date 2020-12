Philippe WASCHEUL

Mon parcours professionnel s'est réalisé en B to B, avec le Service Clients en fil conducteur.



Mon expérience débute par de la prospection commerciale, s'enrichit avec du management et de la direction de centre de profit.



Depuis mars 2020, j'ai intégré le Groupe Dubreu, concessionnaire Renault Trucks, concessionnaire ISUZU et distributeur TVI en pièces de rechange de qualité première monte, dans le Nord / Pas-de-Calais, avec 130 personnes, au poste de responsable développement commercial après vente .



Mon implication, la polyvalence de mon expérience, mon éthique sont autant d'atouts que je mets au service de l'Entreprise.



Mes compétences :

Direction générale

Développement commercial

Management

B2B

Animation de réunions