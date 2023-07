Philippe ZIZA

Fort de plus de 20 ans d'expérience professionnelle des métiers de l'assurance, j'ai souhaité mettre mes compétences techniques et ma riche expérience au service des entreprises, en apportant une solution dédiée dans le domaine de l'expertise globale en assurance et en co-créant la société 'Via d'éco' Audit Conseil Assurance.



Connaissant parfaitement les rouages des compagnies et de leurs représentants, je serai à même de vous apporter toutes les solutions les plus efficientes afin que vous puissiez optimiser tous les pôles assurables de votre entreprise et ainsi vous consacrer exclusivement au développement de celle-ci.



Analyser / Comprendre / Mesurer / Négocier / Optimiser / Sécuriser

seront les maîtres mots du service aux dirigeants d'entreprise et de leurs représentants.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Ciel Compta

Big Expert

Astral

ANI