Pierre CHATAIN

Mes compétences :

Ingénierie de la formation

Promotion de l'offre de formation

Gestion RH en organisme de formation

Information&conseil aux entreprises sur la FPC

Expertise en formations linguistiques

Pédagogie : animation, suivi et évaluation

Microsoft Office

Formation de formateurs

Techniques d’entretien

Démarche qualité

Communication externe

Prospection et fidélisation clients

Valorisation des compétences

Montage juridique et financier de dispositifs