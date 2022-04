Jean Michel GABIER

Après 16 ans où j’ai alterné des expériences de commercial, de formateur et de manager d’équipe, j’ai repris mes études et obtenu un Master 2 « Métiers de la formation » à l’université Lyon 2.

J’ai pu mettre en application mes nouveaux acquis au sein du Campus Veolia et intervenir sur de multiples problématiques internes aux entreprises dans des domaines différents (ressources humaines, formation en présentielle et à distance, techniques métier, règlementation...).



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de projet

Ingénierie pédagogique

Négociation commerciale