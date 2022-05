Pierre Edouard PIGUET

Un projet de construction est bien souvent le projet d’une vie, PLANI & CO, cabinet de Maitrise d'Œuvre, vous accompagne dans ce beau challenge.



Qu’il s’agisse de la construction d'une maison individuelle, de la rénovation d’appartement, de l’extension d’un bâtiment tertiaire ou industriel, d’une viabilisation de lotissement, PLANI & CO saura vous assister et coordonner l'ensemble des intervenants.



Notre écoute, notre expérience et nos compétences en tant que Maitre d'Œuvre sont autant d’atouts pour concrétiser vos idées et vos envies. Le cabinet PLANI & CO, à taille humaine, répond à vos attentes dans des délais courts et vous apporte les solutions en adéquation avec votre projet.



Entouré de bureaux d’études structures, thermiques, de sol ou d’artisans et d’architectes, l’ensemble des paramètres de votre projet sera intégré pour parfaire le contour de ce challenge.



La satisfaction de nos clients est notre engagement premier, faites nous confiance, et votre rêve deviendra réalité.