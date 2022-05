Pierre-Emmanuel DEMEURE

15 ans d'expérience au service de l'imprimerie d'édition et du packaging plastique et carton.



1 - Récupération, traitement, mise en comformité et éventuellement enrichissement des fichiers client.

2 - Réalisation et mise a disposition des formes imprimables et découpantes, dans les délais.

3 - Entretien et maintenance préventive du matériel.



Logiciel PAO : Artpro, Illustrator, Photophop, In-Design, X-Press, Neo, Acrobat.

Logiciel Imposition Packaging : Picador.

Logiciel Imposition Edition : Fast Impose

Logiciel Flux de Production : Prinergy, Brisque, Odystar

Matériel : CTP + développeuse, GMG, Approval, cromalin, flasheuse.



Mes compétences :

PAO

Packaging

Edition