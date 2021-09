Pierre-Emmanuel DUCHARNEUX

J'ai d'abord passé 17 ans au sein d'Aquarèse Industries (PME spécialisée dans l'Ultra Haute Pression ; sous-traitance, SAV, conception et assemblage de machines spéciales) comme dessinateur-projeteur à mon arrivée, en passant par chef de projets, puis assuré pendant 8 ans les responsabilités de Responsable QSE.

En juin 2016, j'ai changé d'environnement industriel pour intégrer la société Arras-Maxei (PME spécialisée dans la machines spéciales, notamment pour des équipements électriques ou de traitement d'huile diélectrique, en services et pièces détachées et en usinage mécanique de précision) en tant que Responsable QHSE. Entreprise que j'ai quittée début 2021.



Ayant de plus en plus d'aspirations sociales, je souhaite aujourd'hui intégrer si possible des structures d'insertion professionnelle par l'activité économique auprès de personnes valides ou présentant un handicap.







Mes compétences :

Animation d'équipe

Management de la Sécurité

Management de la Qualité

Norme ISO 9001

Gestion et planification de projets (contrats de maintenance, machines spéciales)

Services Généraux : maintenance et entretien des bâtiments et des équipements