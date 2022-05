Pierre-Emmanuel HACHE

Passionné d'immobilier depuis toujours, j'ai eu l'opportunité de mettre en oeuvre différentes compétences dans le cadre de mon activité professionnelle. Tout d'abord, j'ai acquis, suite à une action de prospection et au développement d'un réseau relationnel, une compétence en évaluation immobilière par analyse comparative du marché, par calcul de rentabilité locative et par méthode du coût de construction - vétusté. J'ai approfondi une compétence juridique en matière de vente immobilière, du mandat de vente à la conclusion de l'acte authentique en passant par la rédaction du compromis de vente. J'ai également développé une compétence commerciale, de l'argumentaire commercial permettant la prise de mandat à l'argumentaire de négociation pour la réalisation de la transaction. J' ai ainsi augmenté un chiffre d'affaires ( jusqu'à 243 KE annuel). J'ai par ailleurs mis à profit une compétence pédagogique, dans le cadre du recrutement des nouveaux collaborateurs, par leur formation et leur encadrement visant une bonne intégration au sein de l'équipe commerciale. Enfin, j'ai mis ma compétence rédactionnelle au service de la conception et de la mise en forme de plaquettes commerciales, de mailings ciblés et de publicités valorisantes.



