Pierre Eric SPITZ

Ancien professeur agrégé de philosophie reconverti via l'ENA au droit.

Spécialiste de droit public (administratif et constitutionnel)j'ai été chargé de mission auprès de R.Badinter au Conseil constitutionnel, puis au cabinet d'Elisabeth Guigou où je me suis occupé des reformes constitutionnelles, du PACS, de la reforme des delits non intentionnels, et en gros de la redaction de ses discours...Ensuite j'ai brièvement acquis une experience parlementaire au sein du cabinet de R.Forni a l'assemblée nationale. Depuis 2001 je travaille pour Bertrand Delanoë puisque je suis le Directeur des affaires juridiques. Ma spécialité est devenu le droit administratif, contentieux, montages complexes, marchés publics surtout puisque je suis chargé de la commission d'appel d'offres de Paris...Je défends de plus en plus moi même la Ville de pARIS devant le Tribunal administratif de Paris.

j'ecris de nombreux articles de droit dans les revues et participe à des colloques.

j'ai dirigé la Tour Eiffel du 14 octobre 2013 à septembre 2015 où j'ai considérablement développé l'événementiel (un soir à la Tour Eiffel, la soirée de la FFT, la première run up...). J'ai prêté serment d'avocat au barreau de Paris le 25 novembre 2015 et rejoint le cabinet Earth Avocats spécialisé en droit public des affaires.



Mes compétences :

Administratif

Droit

Droit administratif

Droit pénal

Enseignement