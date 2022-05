Pierre ESCHARD

Je travaille sur des projets d’infrastructures en France et à l’international.

Ma formation ainsi que mes diverses expériences me permettent d’intervenir sur des projets de génie civil de l’avant-projet aux études d’exécutions et suivi de la construction.



J’ai été impliqué sur des grands projets d’infrastructure comme « WFSL Mumbai offshore bridge » (Inde), la ligne TGV SEA Tours-Bordeaux (France), le pont haubané de Chambal (Inde), le métro de Hô Chi Minh Ville (Vietnama) ainsi que le viaduc offshore de Subiyah (Koweït).

Actuellement, je travaille sur la première ligne de métro aérien à Jakarta en cours de construction. Je m’occupe du concept design des ponts spéciaux et je contrôle et valide toute la production (rapports et plans) de la partie viaduc. Je suis également l’interlocuteur technique du client à Jakarta.



Depuis mon arrivée chez Systra en 2010, j’ai acquis une large expérience sur les ponts non courants (pont construit par encorbellement, pont haubané, pont extradossé, viaduc en U…). Mes compétences incluent notamment la modélisation d’ouvrages courants et non courants, le dimensionnement d’éléments structurels en béton armé, béton précontraint, métallique et mixte, ainsi que la production de plans. Je pratique couramment les règlements européens de calculs (Eurocodes), ainsi que divers codes internationaux (AASHTO, IS, BS). J'intervient également auprès des clients pour leur apporter un support technique lors de la phase d'étude et de construction.



Enfin, j’enseigne le béton précontraint et le béton armé à l’ESITC, L’ESTP (projet de pont) ainsi qu’au CHEC.



